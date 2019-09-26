Тренер сборной Судана заявил, что не голосовал за Месси

Скандал вокруг выборов ФИФА лучшего футболиста года расширяется. Вслед за капитаном сборной Никарагуа Хуаном Баррерой заявил о фальсификации главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич.

Лучшего футболиста года выбирали тренеры и капитаны национальных сборных, которые называли трех игроков. Здравко Логарушич первым назвал египтянина Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), на второе место поставил его одноклубника, сенегальца Садио Мане, а на третье – француза Кильяна Мбаппе из "Пари Сен-Жермен". Но в опубликованном варианте голоса Логарушича были отданы Лионелю Месси ("Барселона" Аргентина), Вирджилу ван Дейку ("Ливерпуль", Голландия) и Садио Мане ("Ливерпуль" Сенегал). Это дало тренеру суданской сборной говорить о фальсификации. Ранее о несоответствие результатов сообщил капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера, также не голосовавший за Месси.

Лионель Месси опередил Вирджила ван Дейка на восемь баллов и в шестой раз был признан лучшим футболистом планеты. Однако заявления Логарушича и Барреры ставят под сомнение результаты голосования.