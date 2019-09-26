Прокуратура: по факту разрушения Троицкого некрополя могут возбудить уголовное дело

Прокуратура продолжает проверку по факту разрушения ограды и ворот Троицкого некрополя в Красноярске. Так как объект является памятником культурного наследия, представители ведомства не исключают возбуждения уголовного дела.

Напомним, около двух недель назад ГТРК "Красноярск" рассказывала о том, что подрядчик, по заказу властей города, снес часть ограждения Свято-Троицкого собора. После сообщения об инциденте мэрия заявила о приостановке ремонта и начале проверки. Теперь специалистам предстоит выяснить, кто дал разрешение на снос.

Отметим, половина ограды некрополя была выложена в еще середине XIX века на средства известных купцов, выступивших в качестве меценатов. Все кирпичи были ручной работы. К сожалению, эти материалы не подлежат восстановлению. Они были вывезены на свалку как строительный мусор.

Результаты расследования станут известны в ближайшее время. Мы следим за развитием событий.