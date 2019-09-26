В Подмосковье супруги погибли, спасаясь от устроенного в белой горячке пожара

Небольшой пожар на балконе в подмосковной пятиэтажке обернулся гибелью двух человек, которые выпрыгнули из окна после того, как спустили своего сына вниз на веревке. Очевидцы сняли на видео безумных родителей.

ЧП произошло днем 24 сентября в селе Новое, что в Раменском. По данным МЧС, 44-летний мужчина и его 33-летняя супруга сами подожгли вещи на балконе. Семья, как утверждают соседи, была неблагополучная: родители часто закладывали за воротник и скандалили, оставляли сына одного. Последние дни, по словам очевидцев, муж с женой провели в алкогольном марафоне, который и закончился поджогом вещей на балконе.

Спасателей вызвали соседи, но находившиеся в невменяемом состоянии родители заперли входную дверь и отказались выходить. Убедить их покинуть квартиру не удалось — они начали самостоятельную эвакуацию. Восьмилетнего сына спустили с пятого этажа на веревке, после чего глава семейства выбрался через окно и спрыгнул вниз, несмотря на крики соседей не делать этого. За ним последовала и жена.

От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина умерла по пути в больницу. Предположительно, родители находились в состоянии белой горячки.

Пожарные быстро потушили пламя, забравшись на балкон с помощью автолестницы. Позже соседи недоумевали: что им мешало раньше добраться до места таким образом и предотвратить гибель двух человек.

Мальчик не пострадал, после обследования его передали родной тете.