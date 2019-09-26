Угас в окружении близких: на 87-м году жизни умер Жак Ширак

Во Франции на 86 году жизни скончался известный политик, бывший президент страны Жак Ширак.

"Президент Жак Ширак угас сегодня утром в окружении близких​​​. Спокойно", — приводит РИА Новости слова Фредерика Сала-Бару, зятя Жака Ширака.

По данным издания Le Figaro, политик ушел из жизни в своем доме в Париже.

Известно, что в 2005 году он пережил инсульт, с тех пор его несколько раз госпитализировали.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже. Окончил Институт политических исследований и Национальную школу администрации. Свою политическую карьеру начал в 60-х годах. Сыграл большую роль в избирательных кампаниях Шарля де Голля и Жоржа Помпиду.

С 1974 по 1976 годы — премьер-министр Франции. С 1977 по 1995 годы — мэр Парижа. В 1995 году был избран президентом Франции. На этом посту он находился два срока подряд — до 2007 года.