Михаил Борисов стал отцом-одиночкой, повторив судьбу знаменитого отца

В "Судьбе человека" актер и телеведущий Михаил Борисов рассказал, как после смерти второй жены остался с двумя детьми на руках – дочерью от первого брака и новорожденным сыном.

Любимая жена Лена умерла в роддоме через несколько дней после его рождения. Актер говорит, что до сих пор винит себя в том, что был недостаточно внимателен к ее здоровью, а когда она попала в роддом, был на постановке в Ростове.

Борисову предлагали отдать мальчика в детский дом, но актер категорически отказался.

Так сложилась его судьба, что и сам Михаил после развода родителей, когда ему было 12 лет, остался жить с отцом.

По признанию Борисова, в новой семье мамы ему было не комфортно.

Его отец Борис Борисов был одним из самых известных фотографов СССР. Он прошел всю Великую Отечественную от Москвы до Берлина, освобождал Освенцим и был одним из фотографов Сталина.

С ним сын в детстве смог "освоить" закулисье всех московских театров, а в Большом, по его признанию, просто "вырос": маленького Михаила держала на руках сама Майя Плисецкая.

Уже в 11 он попал на Центральное телевидение и даже играл главные роли в детских спектаклях. Однако отец не хотел, чтобы сын стал артистом, и Михаил поступил в Московский горный институт.

Но стремление к актерской профессии взяло верх: уже через полгода Борисов стал артистом студенческого театра, а потом попал в КВН. Тогда же в молодого яркого студента-артиста влюбилась девушка Валентин.

Борисов признается, что привлекла она его своей влюбленностью, но то, что этот брак был ошибкой, понимал практически сразу. В этом союзе родилась дочь Маша, которая после развода родителей осталась с отцом.

Вторая жена Борисова Лена увидела Борисова в КВН и решила поступать в тот же институт. Не сразу, но судьба все-таки свела их в супружескую пару. Михаил признается: это была фантастическая женщина, которая умудрялась делать все незаметно, и ему после смерти Лены было невыносимо горько осознавать, что не понял этого при ее жизни.

Кто помог Борисову пережить ее трагическую смерть? Почему он считает, что виноват перед Леной? Каково мужчине-артисту одному воспитывать двоих детей? И что он вспоминает о своем легендарном отце?

ОБ этом и не только Михаил Борисов рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".