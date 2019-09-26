Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

Гостелерадиофонд ВГТРК получил серебряную кнопку Youtube. Награда присуждается каналам, у которых больше 100 тысяч подписчиков.

Всего чуть более полутора лет назад Гостелерадиофонд, сокровищница телевидения и радио советских времен, запустил два официальных канала на видеохостинге Youtube. Сомнения, конечно, были: будет ли интересен современной аудитории контент более чем двадцатилетней давности. Однако серебряная кнопка доказала, что видео и радиоматериалы производства СССР до сих пор актуальны.

Сейчас у канала "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" уже 337 тысяч подписчиков и более 80 миллионов просмотров. Оцифрованные с аналоговых носителей (кинопленка и магнитная лента) телематериалы отражают весь спектр программ советского телевидения. Для аудитории собрано 600 плей-листов, чтобы было удобнее ориентироваться в разнообразном контенте из 6000 видеофайлов. Это настоящая телевизионная летопись всех сторон жизни СССР: уникальные и редкие записи, первые телесериалы, шедевры советской документалистики, научно-популярные и учебные фильмы и программы, линейки культовых программ, таких как "Клуб кинопутешествий" и "В мире животных", а также телеспектакли, балет, опера, классическая и популярная музыка. И даже первые показы на ТВ рок-групп и зарубежных исполнителей.

Самые старые записи датируются концом 50-х годов, когда телевидение в СССР только набирало обороты. Самые поздние – серединой 90-х, когда менялась политическая картина мира. Отдельного внимания заслуживают новостные сюжеты – зеркало жизни огромной страны во всем ее многообразии – общественно-политические и экономические, культурные, спортивные события в хронологическом порядке.

Гостелерадиофонд постоянно работает над пополнением этой своеобразной живой истории в лицах. В ближайших планах – особое внимание уделять второму своему каналу "Советское радио" не слишком типичному для видеохостинга, но уникальному по содержанию.