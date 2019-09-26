Live

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
26 сентября 201913:34

СК начал проверку по факту падения с высоты двух рабочих на Омском нефтезаводе

ГТРК "Иртыш"

СК начал доследственную проверку на Омском нефтезаводе. Напомним, на прошлой неделе на предприятии произошло ЧП — двое рабочих упали с высоты при проведении изоляционных работ на газопроводе. Как выяснилось, сломалась находившаяся под ними доска. Врачи диагностировали у мужчин переломы и повреждение внутренних органов. В настоящий момент пострадавшие находятся в больнице, передает ГТРК "Иртыш"

По предварительной информации, техника безопасности не была нарушена. Рабочие имели все необходимые средства защиты. Строительные леса также были ограждены.

Теперь следователям предстоит установить полную картину произошедшего и дать правовую оценку действиям ответственных за безопасность лиц. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Текст: ГТРК "Иртыш"

Сейчас

13:27

В Кремле прокомментировали идею о белорусских миротворцах в Донбассе

13:03

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

12:31

Спецслужбы раскрыли виртуальную группу, продававшую нелегальные лекарства

12:05

Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле

12:01

Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

11:16

Суд отложил рассмотрение дела Устинова

10:55

С Плесецка стартовала ракета с военным спутником

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Угас в окружении близких: на 87-м году жизни умер Жак Ширак

Угас в окружении близких: на 87-м году жизни умер Жак Ширак

24 минуты назад
Кремль удивила публикация записи беседы Трампа и Зеленского

Кремль удивила публикация записи беседы Трампа и Зеленского

43 минуты назад
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

1 час назад
Канал "112. Украина" прекратит вещание в пяти областях

Канал "112. Украина" прекратит вещание в пяти областях

3 минуты назад
Спецслужбы раскрыли виртуальную группу, продававшую нелегальные лекарства

Спецслужбы раскрыли виртуальную группу, продававшую нелегальные лекарства

50 минут назад
А что, было можно? Россиянам запретили жечь костры на балконах

А что, было можно? Россиянам запретили жечь костры на балконах

2 минуты назад
Похитившая ребенка тюменская "няня" долго мучила малыша в лесу

Похитившая ребенка тюменская "няня" долго мучила малыша в лесу

2 часа назад
9 CEO, которые были уволены из созданных ими компаний

9 CEO, которые были уволены из созданных ими компаний

3 часа назад
Давка и паника: пассажиры рассказали об эвакуации из самолета

Давка и паника: пассажиры рассказали об эвакуации из самолета

4 часа назад
Дело священника-насильника: РПЦ просит воздержаться от эмоций

Дело священника-насильника: РПЦ просит воздержаться от эмоций

15 минут назад
Суд отложил рассмотрение дела Устинова, чтобы приобщить видеозаписи

Суд отложил рассмотрение дела Устинова, чтобы приобщить видеозаписи

2 часа назад
Борис Джонсон потребовал от оппозиции вотума недоверия

Борис Джонсон потребовал от оппозиции вотума недоверия

1 час назад
Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело

Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело

1 час назад
Российская гей-пара с усыновленными мальчиками попросила убежища в США

Российская гей-пара с усыновленными мальчиками попросила убежища в США

2 часа назад
Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

16 минут назад
На фестивале "Гаврош" состоится европейская премьера спектакля из Голландии "Голый черепах"

На фестивале "Гаврош" состоится европейская премьера спектакля из Голландии "Голый черепах"

24.09.2019 22:10
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

24.09.2019 12:18
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
Новые площадки: москвичи могут пожениться в ресторане или лофте

Новые площадки: москвичи могут пожениться в ресторане или лофте

4 минуты назад
Хоккейную семью пополнили несколько стран

Хоккейную семью пополнили несколько стран

17 минут назад
Детские бутылочки для кормления малышей появились в Европе в эпоху неолита

Детские бутылочки для кормления малышей появились в Европе в эпоху неолита

33 минуты назад
В Подмосковье супруги погибли, спасаясь от устроенного в белой горячке пожара

В Подмосковье супруги погибли, спасаясь от устроенного в белой горячке пожара

42 минуты назад
Болельщиков "Спартака" заперли в клетке на стадионе в Набережных Челнах

Болельщиков "Спартака" заперли в клетке на стадионе в Набережных Челнах

44 минуты назад
Пассажирка открыла в самолете аварийный люк, потому что ей было душно

Пассажирка открыла в самолете аварийный люк, потому что ей было душно

54 минуты назад
Снегу - нет: российские инженеры предлагают строить теплые дороги

Снегу - нет: российские инженеры предлагают строить теплые дороги

1 час назад
Audi выпустила заряженные и очень быстрые RS Q3 и RS Q3 Sportback

Audi выпустила заряженные и очень быстрые RS Q3 и RS Q3 Sportback

2 часа назад
Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной

Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной

2 часа назад
Олег Басилашвили отмечает 85-летие

Олег Басилашвили отмечает 85-летие

2 часа назад
С Плесецка стартовала ракета с военным спутником

С Плесецка стартовала ракета с военным спутником

2 часа назад
Названы планеты, которые могут состоять из странной материи

Названы планеты, которые могут состоять из странной материи

2 часа назад
Глава РУСАДА заявил об оказываемом на него давлении

Глава РУСАДА заявил об оказываемом на него давлении

3 часа назад
Потушить не удалось: горящий российский траулер затонул в Норвегии

Потушить не удалось: горящий российский траулер затонул в Норвегии

3 часа назад
Вести.net: Amazon представила четырнадцать "умных" устройств

Вести.net: Amazon представила четырнадцать "умных" устройств

3 часа назад
Камеры научились ловить болтунов по телефону: штраф &#8211; 15 тысяч

Камеры научились ловить болтунов по телефону: штраф – 15 тысяч

3 часа назад
СКР возбудил дело против ветерана Латышского легиона

СКР возбудил дело против ветерана Латышского легиона

3 часа назад
Путь на Восток: что будет с платной дорогой Москва-Казань

Путь на Восток: что будет с платной дорогой Москва-Казань

3 часа назад
Звонок для учителя? Прокуратура заступилась за школьников

Звонок для учителя? Прокуратура заступилась за школьников

3 часа назад
Сомнительные комплименты: что Зеленскому пришлось выслушать от Трампа

Сомнительные комплименты: что Зеленскому пришлось выслушать от Трампа

4 часа назад
В куркуме замечены нейротоксины

В куркуме замечены нейротоксины

4 часа назад
Огонь охватил химический завод на севере Франции

Огонь охватил химический завод на севере Франции

4 часа назад
Умер адвокат Александра Кокорина

Умер адвокат Александра Кокорина

5 часов назад
Короткометражный мультфильм стал уроком для родителей

Короткометражный мультфильм стал уроком для родителей

5 часов назад
Родителей экоактивистки Греты Тунберг обвиняют в издевательствах над дочерью

Родителей экоактивистки Греты Тунберг обвиняют в издевательствах над дочерью

5 часов назад
Александр Овечкин помог "Вашингтону" разгромить "Чикаго"

Александр Овечкин помог "Вашингтону" разгромить "Чикаго"

6 часов назад
Проект российского бюджета на 2020-2022 годы: следующий год будет профицитным

Проект российского бюджета на 2020-2022 годы: следующий год будет профицитным

6 часов назад
Лавров и Гуттериш обсудили создание Конституционного комитета Сирии

Лавров и Гуттериш обсудили создание Конституционного комитета Сирии

6 часов назад
Глава компании-производителя смертельных вейпов покинул пост

Глава компании-производителя смертельных вейпов покинул пост

6 часов назад
Число пострадавших при пожаре в Измайловском кремле увеличилось до восьми

Число пострадавших при пожаре в Измайловском кремле увеличилось до восьми

6 часов назад
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

24.09.2019 14:03

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку