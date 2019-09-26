Тема:

Ситуация в Донбассе 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
26 сентября 201913:45

В Кремле прокомментировали идею о белорусских миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что Белоруссия готова принять участие в урегулировании в Донбассе, направив туда миротворческий контингент.

"Это новое предложение", — отметил Песков. При этом он подчеркнул, что, "безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению".

"А участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, — Киев, с другой стороны, — самопровозглашенные республики Донбасса", — напомнил пресс-секретарь президента РФ, добавив, что "пока мы не знаем их отношения".

Кроме того, Песков отметил, что "в тексте Минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет", передает ТАСС.

Ранее в интервью ведущим украинским СМИ Украины президент Белоруссии заявил о готовности Минска ввести в Донбасс "миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон".

При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия "напрашиваться в миротворцы и посредники" не будет, и напомнил, что бывшим президентом Украины такие предложения отвергались.

Кроме того, отвечая на вопрос украинских журналистов о Крыме, Александр Лукашенко сказал, что Россия не будет возвращать Крым Украине.

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", — цитирует слова Лукашенко информагентство БЕЛТА.

Ранее по теме

Сейчас

14:26

После землетрясения в Стамбуле началась паника

13:27

В Кремле прокомментировали идею о белорусских миротворцах в Донбассе

13:03

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

12:31

Спецслужбы раскрыли виртуальную группу, продававшую нелегальные лекарства

12:05

Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле

12:01

Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

11:16

Суд отложил рассмотрение дела Устинова

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Разрушительное землетрясение в Стамбуле. Началась паника

Разрушительное землетрясение в Стамбуле. Началась паника

6 минут назад
Угас в окружении близких: на 87-м году жизни умер Жак Ширак

Угас в окружении близких: на 87-м году жизни умер Жак Ширак

1 час назад
В Кремле прокомментировали идею о белорусских миротворцах в Донбассе

В Кремле прокомментировали идею о белорусских миротворцах в Донбассе

1 час назад
Голикова: в Россию ввезут незарегистрированные лекарства для детей с хроническими заболеваниями

Голикова: в Россию ввезут незарегистрированные лекарства для детей с хроническими заболеваниями

28 минут назад
Канал "112. Украина" прекратит вещание в пяти областях

Канал "112. Украина" прекратит вещание в пяти областях

1 час назад
Михаил Борисов стал отцом-одиночкой, повторив судьбу знаменитого отца

Михаил Борисов стал отцом-одиночкой, повторив судьбу знаменитого отца

31 минута назад
9 CEO, которые были уволены из созданных ими компаний

9 CEO, которые были уволены из созданных ими компаний

4 часа назад
А что, можно было? Россиянам запретили жечь костры на балконах

А что, можно было? Россиянам запретили жечь костры на балконах

1 час назад
Похитившая ребенка тюменская "няня" долго мучила малыша в лесу

Похитившая ребенка тюменская "няня" долго мучила малыша в лесу

34 минуты назад
Внучка английской королевы объявила о помолвке

Внучка английской королевы объявила о помолвке

24 минуты назад
Дело священника-насильника: РПЦ просит воздержаться от эмоций

Дело священника-насильника: РПЦ просит воздержаться от эмоций

1 час назад
Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле

Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле

2 часа назад
Суд отложил рассмотрение дела Устинова, чтобы приобщить видеозаписи

Суд отложил рассмотрение дела Устинова, чтобы приобщить видеозаписи

3 часа назад
Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

1 час назад
На фестивале "Гаврош" состоится европейская премьера спектакля из Голландии "Голый черепах"

На фестивале "Гаврош" состоится европейская премьера спектакля из Голландии "Голый черепах"

24.09.2019 22:10
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

24.09.2019 12:18
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
ИААФ сменит название и логотип

ИААФ сменит название и логотип

28 минут назад
На московской улице появился тройной бордюр, но жители его не оценили

На московской улице появился тройной бордюр, но жители его не оценили

34 минуты назад
Житель Кузбасса предпочел лечению от рака молитвы в тайге

Житель Кузбасса предпочел лечению от рака молитвы в тайге

42 минуты назад
Астрономы обнаружили тройную сверхмассивную чёрную дыру

Астрономы обнаружили тройную сверхмассивную чёрную дыру

1 час назад
Новые площадки: москвичи могут пожениться в ресторане или лофте

Новые площадки: москвичи могут пожениться в ресторане или лофте

1 час назад
Хоккейную семью пополнили несколько стран

Хоккейную семью пополнили несколько стран

1 час назад
Детские бутылочки для кормления малышей появились в Европе в эпоху неолита

Детские бутылочки для кормления малышей появились в Европе в эпоху неолита

1 час назад
В Подмосковье супруги погибли, спасаясь от устроенного в белой горячке пожара

В Подмосковье супруги погибли, спасаясь от устроенного в белой горячке пожара

1 час назад
Болельщиков "Спартака" заперли в клетке на стадионе в Набережных Челнах

Болельщиков "Спартака" заперли в клетке на стадионе в Набережных Челнах

1 час назад
Пассажирка открыла в самолете аварийный люк, потому что ей было душно

Пассажирка открыла в самолете аварийный люк, потому что ей было душно

2 часа назад
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

2 часа назад
Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело

Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело

2 часа назад
Борис Джонсон потребовал от оппозиции вотума недоверия

Борис Джонсон потребовал от оппозиции вотума недоверия

3 часа назад
Снегу - нет: российские инженеры предлагают строить теплые дороги

Снегу - нет: российские инженеры предлагают строить теплые дороги

3 часа назад
Audi выпустила заряженные и очень быстрые RS Q3 и RS Q3 Sportback

Audi выпустила заряженные и очень быстрые RS Q3 и RS Q3 Sportback

3 часа назад
Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной

Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной

3 часа назад
Российская гей-пара с усыновленными мальчиками попросила убежища в США

Российская гей-пара с усыновленными мальчиками попросила убежища в США

3 часа назад
Олег Басилашвили отмечает 85-летие

Олег Басилашвили отмечает 85-летие

3 часа назад
С Плесецка стартовала ракета с военным спутником

С Плесецка стартовала ракета с военным спутником

3 часа назад
Названы планеты, которые могут состоять из странной материи

Названы планеты, которые могут состоять из странной материи

3 часа назад
Глава РУСАДА заявил об оказываемом на него давлении

Глава РУСАДА заявил об оказываемом на него давлении

4 часа назад
Потушить не удалось: горящий российский траулер затонул в Норвегии

Потушить не удалось: горящий российский траулер затонул в Норвегии

4 часа назад
Вести.net: Amazon представила четырнадцать "умных" устройств

Вести.net: Amazon представила четырнадцать "умных" устройств

4 часа назад
Камеры научились ловить болтунов по телефону: штраф &#8211; 15 тысяч

Камеры научились ловить болтунов по телефону: штраф – 15 тысяч

4 часа назад
СКР возбудил дело против ветерана Латышского легиона

СКР возбудил дело против ветерана Латышского легиона

4 часа назад
Путь на Восток: что будет с платной дорогой Москва-Казань

Путь на Восток: что будет с платной дорогой Москва-Казань

4 часа назад
Звонок для учителя? Прокуратура заступилась за школьников

Звонок для учителя? Прокуратура заступилась за школьников

5 часов назад
Сомнительные комплименты: что Зеленскому пришлось выслушать от Трампа

Сомнительные комплименты: что Зеленскому пришлось выслушать от Трампа

5 часов назад
Умер адвокат Александра Кокорина

Умер адвокат Александра Кокорина

6 часов назад
Родителей экоактивистки Греты Тунберг обвиняют в издевательствах над дочерью

Родителей экоактивистки Греты Тунберг обвиняют в издевательствах над дочерью

6 часов назад
Число пострадавших при пожаре в Измайловском кремле увеличилось до восьми

Число пострадавших при пожаре в Измайловском кремле увеличилось до восьми

8 часов назад
Фестиваль "Уроки режиссуры" в Москве. Фотоанонс

Фестиваль "Уроки режиссуры" в Москве. Фотоанонс

23 часа назад
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

24.09.2019 14:03

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку