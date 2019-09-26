Валентин Богданов: Трамп хочет побыстрее закрыть украинскую историю

Президент США Дональд Трамп постарается побыстрее перевернуть страницу с украинской историей. Такое мнение высказал собственный корреспондент ВГТРК Валентин Богданов в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", комментируя скандальную публикацию телефонного разговора между главами Соединенных Штатов и Украины.

По словам журналиста, первые полноформатные переговоры лидеров двух государств провалились. "Их встреча переросла в настоящую пресс-конференцию. Трампу пришлось втянуть Зеленского в своеобразный перфоманс с отсылками в прошлое. Американский лидер даже вспомнил, почему так сильно любит Украину", — рассказал Богданов.

По его мнению, из расшифровки телефонного разговора понятно, что не Трамп давит на Зеленского, а сам глава Украины пытается всячески быть полезным президенту США. На переговорах в Нью-Йорке американский лидер объясняет Зеленскому, что методы Порошенко или какие-либо другие работать здесь не будут.

"Зеленский совершил большую ошибку, когда выступал на Генассамблеи ООН, полностью копируя поведение своего предшественника. Еще и с захваченной из Киева пулей, которой был убит оперный певец в Донбассе", — пояснил корреспондент ВГТРК.

В сложившейся ситуации Трамп одинаково раздражен и Украиной, которая постоянно просит денег, и хитроватыми странами Европы, считает Богданов.

"За всеми этими дебрями, читается одна мысль. Трамп хочет закрыть украинскую историю и побыстрее. И главное, он понимает, что без России этого сделать нельзя. Поэтому президент США намекает Зеленскому о встрече с Владимиром Путиным", — продолжил журналист.

Он отметил, что у Зеленского стало недовольное лицо после вопроса о расширении "нормандского формата", в который хотели добавить США и Великобританию.

"Явно он уже имел на тот момент консультации из Вашингтона по этой теме. Поэтому сказал, что приглашать никого не будет. Но и Трамп не стремится попасть в "четверку". Хотя, зная американского президента, у него все может измениться в одночасье", — констатировал Валентин Богданов.