Житель Кузбасса предпочел лечению от рака молитвы в тайге

В Кемеровской области мужчина отказался лечить рак с помощью хирургического вмешательства, вместо этого выбрав молитвы в тайге. В результате он вернулся на родину с огромной опухолью на губе, запустив болезнь до критического состояния.

Об этом сообщает Онкологическая служба Кузбасса на своей странице в Instagram. Отмечается, что к ужасным последствиям привело безразличие человека к собственному здоровью.

Мужчина обратился в онкодиспансер еще два года назад, когда его опухоль достигала размера лишь в один сантиметр. В клинике отмечают, что тогда ее можно было вылечить полностью, но мужчина решил, что "само рассосется" и решил отправиться молиться в тайгу. С тех пор его опухоль достигла 4 стадии.

В онкодиспансере рассказали, что мужчине сделали операцию, но его лицо обезображено, о пластике речь пока не идет. Питается пациент с помощью зонда. Состояние здоровья мужчины в будущем зависит от того, насколько благоприятно скажется эффект лучевой терапии.