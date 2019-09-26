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26 сентября 201915:07

Минута молчания, оцепление, обращение к нации: Франция потрясена смертью Ширака

Минута молчания, оцепление, обращение к нации: Франция потрясена смертью Ширака

После сообщения о смерти Жака Ширака в VI округе Парижа перекрыта rue de Tournon — улица, где жил экс-президент Франции.

Как сообщалось ранее, Жак Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995-го по 2007 год, ушел из жизни утром 26 сентября в окружении своих родных. Ему было 86 лет.

Как передает РИА Новости, на улице, упирающейся в Люксембургский сад, в несколько рядов выставили металлические ограждения, рядом с которыми дежурят полицейские.

Они проверяют документы прохожих, пропуская за ограждение лишь жильцов окрестных домов и представителей СМИ, для которых выделена отдельная зона напротив подъезда дома 4, где жил Ширак.

В связи с его смертью президент Франции Эмманюэль Макрон отменил визит в город Родез, который был запланирован на 26 сентября, и намерен вечером обратиться к французской нации, передает ТАСС.

Минутой молчания память экс-президента страны почтило Национальное собрание Франции, а мэр Парижа Анн Идальго распорядилась приспустить флаги на всех официальных зданиях французской столицы.

Жак Ширак был тесно связан с жизнью Парижа: в 1977 году он стал первым за два столетия избранным мэром города и оставался им в течение 18 лет.

"Он навсегда останется нашим мэром, влюбленным в город и его жителей", — подчеркнула Идальго.

В конце июня, в преддверии саммита G20, президент России Владимир Путин дал интервью журналистам Financial Times, в котором отметил, что Жак Ширак был большим другом нашей страны.

"Из тех людей, с кем я имел возможность общаться, на меня очень серьезное впечатление произвел бывший президент Франции господин Ширак, — сказал тогда Путин. — Он настоящий интеллектуал, настоящий профессор, очень взвешенный человек, очень интересный. У него по каждому вопросу, когда он был президентом, было своё собственное мнение. Он умел его отстаивать, с уважением всегда относился к мнению партнеров".

В 2007 Жак Ширак стал лауреатом Государственной премии России в области гуманитарной деятельности. Награждение политика, известного своим давним интересом к русской культуре, стало признанием его особых заслуг в развитии двусторонних культурных связей.

Жак Рене Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже в семье состоятельного служащего авиакомпании.

Активное участие в политической жизни Франции он начал принимать в середине 1960-х годов, напоминает "Россия 24",

Ширак обратил на себя внимание работой сначала в предвыборном штабе Шарля де Голля, затем – Жоржа Помпиду.

Впервые он возглавил правительство в 1974 году, а в 1988-м впервые принял участие в президентских выборах, выставив свою кандидатуру против Франсуа Миттерана, но проиграл.

В следующий раз Жак Ширак баллотировался на выборах президента Франции в 1995-м. Эта попытка оказалось успешной.

В Елисейском дворце он провел 12 лет: в 2002-м ему удалось переизбраться на второй срок

16 мая 2007 года Жак Ширак сложил полномочия президента и покинул Елисейский дворец. С этого момента он стал пожизненно членом Конституционного совета Франции.

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