Разрушительное землетрясение в Стамбуле. Началась паника

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг в районе Стамбула. Как сообщает издание "Сабах", после толчков в городе вспыхнула паника, люди спешно покидали свои дома, магазины и офисы.

Эпицентр землетрясения располагался в Мраморном море в 13 километрах к юго-востоку от города Силиври. По интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивается как "разрушительное". На данный момент не поступало информации о разрушенных домах. На некоторых появились трещины.

Кадры с места свидетельствуют о том, что в квартирах жителей Стамбула сильно раскачивались люстры, а высотные сооружения заметно отклонялись от прямой.

Паника быстро сошла на нет — люди выбежали на улицы и расположились в тени домов, пережидая толчки.