Бабье лето по Вильфанду: + 15 и дожди

В Московском регионе ожидается потепление к последнему дню сентября, но при этом погоду могут испортить осадки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура может повыситься до + 15-17 градусов. Такая погода может установиться в начале следующей недели.

Вильфанд отметил, что пока в столице на синоптическую ситуацию влияет антициклон в нижних слоях атмосферы. Из-за него установилась сухая и солнечная погода. К 30 сентября Москва и Подмосковье окажутся в зоне действия южных потоков. При этом научный руководитель Гидрометцентра отметил, что неизвестно, сколько продержится тепло. По его словам, дожди могут закончиться, а температура при этом не успеет опуститься. Метеоролог подчеркнул, что такую погоду можно назвать "бабьим летом", которая в гидрометслужбе обычно прогнозируется за два-три дня до его наступления.

Ранее сообщалось, что к началу октября аномальный холод может покинуть некоторые регионы России.