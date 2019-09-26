КХЛ. "Адмирал" выиграл в Хабаровске

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался встречей в Хабаровске, где местный "Амур" принимал "Адмирал" из Владивостока. Гости выиграли с результатом 2:1.

Первый период принес успех хозяевам площадки. На 11 минуте Ондржей Витачек реализовал численное преимущество и вывел "Амур" вперед. Но во второй 20-минуте солиднее выглядел "Адмирал". Василий Стрельцов сравнял счет в равных составах, а Шон Лаланд вывел британцев вперед, когда приморцы играли в большинстве.

В третьем периоде шайб заброшено не было. "Адмирал" выиграл 2:1 и, набрав 10 очков, занимает восьмое место в Восточной конференции. "Амур" с пятью очками занимает последнее 12 место на Востоке.