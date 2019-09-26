Нападающий ЦСКА Федор Чалов вызван в молодежку

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против команд Польши и Эстонии. Получил приглашение нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Таким образом, Чалов будет занят в молодежке и не сыграет за первую сборную против команд Шотландии и Кипра в отборочном турнире чемпионата Европы 2020. Российская молодежка 11 октября проведет в Екатеринбурге матч с польскими сверстниками. На 15 октября в Пярну запланирован матч команд Эстонии и России. Сборная России играет в 5 отборочной группе. Молодежная сборная Польши выиграла обе встречи и лидирует в турнир с 6 очками. По 4 очка у команд России и Болгарии. По 1 очку у сербов и латвийцев. Эстонская команда проиграла обе встречи.

Михаил Галактионов вызвал на матчи 23 футболиста. Вратари — Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар"); защитники — Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Алексей Татаев ("Млада-Болеслав", Чехия), Никита Калугин ("Сочи"), Иван Лапшов ("Оренбург"), Николай Рассказов ("Спартак"), Данил Степанов и Данил Круговой (оба — "Рубин"); полузащитники — Данил Глебов ("Ростов"), Артем Голубев ("Уфа"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Умяров и Глушенков (оба — "Спартак"), Даниил Уткин ("Краснодар"), Даниил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — "Арсенал"), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар"); нападающие — Вячеслав Грулев ("Динамо") и Федор Чалов (ЦСКА).