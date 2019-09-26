Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома

В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 26 сентября в 13:59 (время совпадает с московским) в Мраморном море, в 13 километрах к юго-востоку от приморского города Силиври.

Стихийное бедствие вызвало панику среди населения обоих городов, которое выбежало на улицы. При этом россияне, проживающие в Стамбуле, считают нынешнее землетрясение самым сильным за последние 10-12 лет.

Сотрясения почвы ощущались и в соседних регионах, расположенных на линии геологического разлома, проходящего с востока на запад почти через всю территорию северной Турции. Власти задействовали спасательные и медицинские службы для уточнения информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях.