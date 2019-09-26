Российский актер вступил в конфликт с таксистом и оказался избитым

33-летний российский актер Степан Девонин вступил в конфликт с таксистом, в результате чего произошла драка. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

Как сообщает РЕН, инцидент произошел на Ботанической улице. Таксист рассказал, что во время поездки Девонин постоянно его оскорблял, а также применил физическую силу — ударил в глаз. Водитель отмечает, что не хотел драться, он лишь пытался отмахнуться, но в итоге попал артисту по губе.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что сообщение о нападении поступило от Девонина 26 сентября. Актер заявил, что его ударил таксист, а затем скрылся. В полиции установили личность водителя. Как Девонина, так и таксиста уже опросили. По итогам проверки правоохранителей будет принято решение.

В августе в Екатеринбурге произошло нападение на актеров "Коляда-театра" Тараса Поддубного и Мурада Хабимлекова. Это случилось после того, как артисты покинули здание театра.