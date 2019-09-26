В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.

В четверг Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия​​​.

В пояснительной записке уточняется, что уголовно наказуемым предлагается считать нарушение, если это деяние повлекло за собой причинение вреда здоровью граждан, общественному порядку и безопасности или угрозу этого.

Также предлагается снизить максимальной срок лишения свободы с пяти лет по действующей санкции до трех лет.

Кроме того, законопроект предлагает снизить размер штрафа за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов и демонстраций, установив его от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. В настоящее время размер штрафа составляет от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.