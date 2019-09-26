Брэд Питт утешился после развода с 50-летней целительницей

Американские СМИ обсуждают новый роман звезды Голливуда Брэда Питта. Его новой избранницей, возможно, стала Сат Хари Халса — дизайнер-ювелир и по совместительству духовная целительница.

В прошлом году пару заметили на аукционе произведений искусства в Лос-Анджелесе, а совсем недавно — на презентации нового фильма Питта "К звездам".

Как пишет News.ru, после тяжелого развода с Анджелиной Джоли именно Сат Хари Халса удалось справиться со стрессом Питта.

Актер пока информацию о новом романе не подтверждает. Еще совсем недавно в Сети активно обсуждали возможные отношения Питта и звезды фильма "Монстр" Шарлиз Терон. Якобы актеры несколько раз ходили на свидания, но к серьезным отношениям пара, видимо, не перешла.

Как пишет портал US Weekly со ссылкой на источник в окружении Питта, Сат привлекла актера умом и силой духа. К тому же, она оказалась более земной и менее требовательной, чем звезды-актрисы, с которыми Питт встречался раньше.

Совсем недавно Питт откровенно рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время и после развода со своей второй супругой — Анджелиной Джоли. Актер полтора года посещал собрания анонимных алкоголиков. По его словам, за это время ему удалось добиться максимального результата: теперь он не пьет ничего крепче сока.

Анджелина Джоли подала на развод в сентябре 2016 года. Формальной причиной стал инцидент на борту самолета, когда Брэд Питт сильно напился и поскандалил со старшим сыном Мэддоксом. После развода все шестеро детей пары проживают с матерью.

К тому же, Питт всегда терзался тем, что разбил сердце бывшей жены — звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, когда изменил ей с Джоли. Во время прохождения терапии Брэд наше в себе силы попросить прощения у Дженнифер, которые она приняла и даже пригласила Питта на праздник в честь своего 50-летия.