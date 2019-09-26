Пострадавшие при взрыве газа в Ангарске получат от 10 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск" со ссылкой на сайт муниципального образования.

Разница в денежных суммах зависит от целого ряда факторов. Все прописанные в квартирах жильцы могут рассчитывать на десять тысяч рублей. Если по причине пожара было частично утрачено имущество, пострадавшие получат по пятьдесят тысяч. Те, кто полностью остался без имущества, — по сто тысяч рублей. Выплачивать деньги будут со следующей недели.

Как известно, взрыв в квартире прогремел 15 сентября, ее хозяин погиб. В общей сложности пострадавшими числятся двенадцать человек. Как стало известно, дополнительные компенсации за ущерб, возможно, поступят и из регионального бюджета. Сейчас соответствующий запрос с пакетом документов власти округа планируют отправить в областное правительство. Также принято решение освободить собственников разрушенных квартир от коммунальных платежей — до того, как они смогут вернуться домой.