Футболист "Ниццы" подозревается в краже часов у одноклубника

Неприятный инцидент произошел во французской "Ниццы". У нападающего Каспера Дольберга были украдены часы стоимостью 70 тысяч долларов. В краже подозревают другого футболиста "Ниццы".

16 сентября после тренировки Каспер Дольберг, перешедший в августе из "Аякса", обнаружил потерю часов. Датчанин приехал на тренировку с часами и оставил их в раздевалке. Никто из посторонних на базу не заходил. Стало быть, кражу совершил кто-то из своих.

Подозрение пало на 18-летнего нападающего Ламина Диаби. Клуб начал дисциплинарное расследование случившегося. Если подтвердится, что именно Диаби украл часы, молодой футболист будет отчислен из команды, сообщает РИА Новости.