Глава "Аэрофлота" провел заседание Комитета РСПП по регуляторной политике

Состоялось очередное заседание Комитета по регуляторной политике в составе Российского союза промышленников и предпринимателей под председательством члена бюро правления РСПП, генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева.

Темой собрания стала реализация механизма "регуляторной гильотины". Также члены Комитета подвели промежуточный итог проекта и обсудили его дальнейшее развитие. При этом на заседании отметили, что важно избегать "правового вакуума", особенно в отраслях тяжелой промышленности, атомной энергетики и транспорта.

На собрании была озвучена проблема существующего дублирования контрольных механизмов в тех сферах, которые функционируют по международным стандартам, а также законам иностранных государств. Глава Комитета по регуляторной политике РСПП, генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев отметил, что для бизнес-сообщества концепция "регуляторной гильотины" является одним из ключевых инструментов улучшения делового климата. Реализация данной инициативы, а также "тонкая настройка" ее механизмов должны стать предметом пристального внимания и конструктивной критики со стороны деловых кругов, экспертов. Савельев подчеркнул, что это отвечает и деловым интересам, и задачам прорывного развития России, которым президент страны Владимир Путин придает стратегическое значение.

Согласно поручению российского лидера, "регуляторная гильотина" предполагает после 1 января 2021 года утрату силы всех ранее принятых нормативных правовых актов и обязательных требований к бизнесу. Вместо них разработают и введут в действие новые нормы, которые будут содержать актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах.