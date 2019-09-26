Опубликована жалоба осведомителя на разговор президентов США и Украины

Глава Нацразведки США Джозеф Магуайр выступил перед комитетом по разведке американской Палаты представителей, где вынужден был объяснить, по какой причине не мог предоставить Конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США с его украинским коллегой.

Причина – в так называемой "исполнительной привилегии" — правила о конфиденциальности переговоров лидера страны, нарушение которого, пояснил Магуайр, не входит в его полномочия.

При этом он добавил, что консультации с юристами Белого дома, чтобы сделать это, продолжались, передает РИА Новости.

После того, как содержание разговора было опубликовано, стало возможным раскрыть как детали жалобы, так и переданного письма генерального инспектора, сказал Магуайр.

Он сообщил, что в итоге "предоставил комитету по разведке Палаты представителей полный, не отредактированный текст жалобы, а также письмо генерального инспектора".

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося 25 июля.

Как ранее сообщили СМИ, в разговоре с президентом Украины американский президент мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что президент США просил украинского коллеги провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании, в состав директоров которой входил сын Байдена.

После разразившегося скандала демократы в Палате представителей начали процедуру импичмента, обвинив Трампа в том, что оно попросил помощи иностранного государства, чтобы дискредитировать своего политического противника Байдена-старшего.



Сам Дональд Трамп все обвинения отрицает.