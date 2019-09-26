"Спартак": болельщики добровольно прошли за решетку

В среду "Спартак" провел в Набережных Челнах матч 1/16 финала Кубка России по футболу с местным КАМАЗом. Москвичи победили 2:1 и вышли в 1/8 финала.

Большой общественный резонанс вызвали сообщения о том, что сектор с болельщиками "Спартака" был огорожен металлической сеткой, а ворота закрыты на замок. Появилась информация, что москвичи были возмущены подобным отношением, а РФС начал расследование инцидента.

Но "Спартак" выступил с официальным сообщением о матче в Набережных Челнах, в котором говорилось что клуб бы уведомлен о порядке входа и выхода из сектора. "Спартак" был уведомлен о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона "КАМАЗ". Порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D – все четыре выхода расположены со стороны поля. Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча", — отмечается в заявлении", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.