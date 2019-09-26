В Курске запустили третью очередь комплекса по выращиванию шампиньонов

В Курской области прошла церемония открытия третьей очереди тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов. Комплекс принадлежит компании "Грибная радуга", которая инвестировала в новый этап строительства более двух с половиной миллиардов рублей. Теперь производственные мощности увеличились в два раза и позволят получать до 17 тысяч тонн грибов в год. С такими показателями "Грибная радуга" планирует занять более 20 процентов российского рынка.

В самой компании подчеркнули, что главным подспорьем стала программа Минсельхоза, по которой предпринимателям предоставили кредит на льготных условиях, а рост и развитие грибного производства связаны с введением продовольственного эмбарго в 2014 году. До этого момента отечественные производители занимали лишь незначительную долю рынка (около 8 процентов), а большая часть продукции поставлялась из-за рубежа, в том числе из Польши.

"Технологии, которые применяются, — самые современные технологии в мире, и мы с вами в этом убедились сами. Здесь ни одного грамма химии не применяется на всех этапах — от момента создания компоста до момента сбора грибов: никаких удобрений, пестицидов, все — натуральный продукт", — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Третий этап дал нам возможность увеличить производство в 2 раза. У нас было производство в 750 тонн, сегодня мы вышли на 1500 тонн в месяц. Это 17,5-18 тысяч тонн в год. По хорошему, это нам даст возможность иметь свою долю на рынке России в 20%", — считает учредитель "Грибной радуги" Олег Логвинов.