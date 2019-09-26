Легковушка в Туле снесла основание бетонного столба

В Туле небольшой лековой автомобиль попал в аварию и снес основание бетонного столба. Опора смогла устоять лишь за счет натянутых проводов.

Авария, по словам очевидцев в социальных сетях, произошла из-за автомобиля ВАЗ-2114, вылезшего на траекторию движения Škoda Fabia, водитель которой на высокой скорости пытался успеть на мигающий сигнал светофора.

Маленький хэтчбек массой чуть более тонны задел отечественный автомобиль и влетел в бетонную опору. Врезавшийся водитель получил травмы и был госпитализирован, информация о его состоянии не поступала. О других пострадавших в результате аварии не сообщается.