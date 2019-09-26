Агрессивная пациентка избила фельдшера за попытку её госпитализировать

Раздосадованная жительница Санкт-Петербурга набросилась с кулаками на фельдшеров скорой помощи за то, что доставили ее в больницу. В результате помощь потребовалась медику — у пострадавшего врача диагностировали перелом пальца и сотрясение головного мозга.

Стычка произошла вечером 25 сентября у входа в Елизаветинскую больницу. Перед этим женщину задержали на улице — она странно себя вела и угрожала прохожим. Стражи порядка утихомирить ее не смогли, а потому заковали в наручники и вызвали скорую. Уже в больнице дежурный врач предположил, что пациентка находится в наркотическом опьянении и направил ее другое отделение, но тут поднялась вторая волна гнева.

Женщина, ранее судимая за оскорбление представителя власти, отказалась от госпитализации и сорвалась на фельдшерах.

"Тварь! Ты говно, а не врач! И ты", — сыпала она оскорблениями у входа в лечебное учреждение.

Собеседник плеснул недавней пациентке кофе в лицо, а затем стряхнул на нее пепел, тем самым спровоцировав женщину на атаку. Бой приняла женщина-фельдшер, более того, в ходе первой стычки она взяла верх, усадив женщину на асфальт. Второй раунд в объектив не попал, однако, как утверждает медик, его она проиграла, получив перелом пальца и сотрясение мозга.

Сейчас она находится на больничном, к делу привлекли полицейских. В то же время проводится проверка по поводу поведения фельдшеров, позволивших себе стряхивать пепел на пациентку.

Вопросы возникли и к охраннику больницы, который в итоге не смог защитить ни одну из сторон конфликта, а равно и пресечь его.