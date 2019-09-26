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Секс-скандалы 20 минут назад

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26 сентября 201919:21

Юрист, участвовавший в переговорах по Brexit, осужден за вуайеризм

фото: Global Look Press

Работавший с британским правительством и участвовавший в переговорах по Brexit юрист приговорен в Лондоне к 24 месяцам общественных работ за вуайеризм.

Как сообщает РИА Новости, такое решение в отношении Дарена Тимсона-Ханта из Эссекса, графства на юго-востоке Англии, принял магистратский суд района Вестминстер.

Мужчина был задержан инспектором полиции Питом Скоттоу после того, как сфотографировал под юбкой у женщины в лондонском метро​​​. Тимсон-Хант стал четвертым гражданином Соединенного Королевства, осужденным по вступившему в силу в апреле 2019 году закону о вуайризме.

Подсудимый приговорен также к 35-дневной лечебной программе и на пять лет внесен в список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.

Тимсон-Хант признал свою вину и принес извинения жертве.

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