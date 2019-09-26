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26 сентября 201919:48 Анастасия Попова

Франция осиротела: жизнь и политический путь Жака Ширака длиною в 86 лет

Франция осиротела: жизнь и политический путь Жака Ширака длиною в 86 лет

Франция осиротела — такими словами в четверг, 26 сентября, комментируют французские журналисты новость о кончине бывшего президента страны Жака Ширака. Он умер на 87-ом году жизни, как сообщается, в кругу семьи. Коллеги Ширака, оценивая его заслуги на посту главы государства, считают, что он любил Францию больше, чем остальные после него. А еще он знал и любил Россию. Владимир Путин выразил соболезнования родным Жака Ширака, отметив его большой вклад в развитие дружбы между Москвой и Парижем.

Он был не просто политическим тяжеловесом, а настоящим символом Франции. Интеллигентный и пунктуальный коренной парижанин Ширак всегда был на первых ролях, один из лучших еще в школе, а затем — на военной службе в Алжире, где Франция воевала в 1950-е. На фронте Ширак был ранен, за службу получил крест Воинской доблести. В 1959 году его определили в счетную палату. В 1962-ом его заметил премьер-министр Помпиду и за эффективность прозвал бульдозером. Ширак пользовался большим доверием Шарля де Голля и одним из первых оценил преимущества единой Европы. Это при нем Франция перешла на евро и приняла европейскую конституцию, хотя большинство французов на референдуме ее отвергли. В 1974-ом Ширак стал премьер-министром, поддержав на президентских выборах Валери Жискар д'Эстена, но через два года между ними произошел разлад, и Ширак избрался мэром Парижа.

За 18 лет на посту он превратил французскую столицу в идеально чистый город, создал тысячи новых рабочих мест. Но из политики не уходил. В 1986-ом он, лидер правых, вновь возглавил правительство уже при левом президенте Миттеране, который трижды отказывался подписывать распоряжения, принятые Шираком. Их дуэль вылилась в схватку за президентское кресло, которую Ширак выиграл со второй попытки и в 1995-ом стал главой государства. Ширак продолжил курс Миттерана на интеграцию в ЕС, отказался прекратить испытания ядерного оружия во Французской Полинезии, а в 1999-ом после непродолжительных колебаний поддержал военную операцию НАТО против Югославии. Спустя 3 года он переизбрался на второй срок против лидера национального фронта Ле Пена. Вокруг Ширака тогда сплотились все политические партии. Отказ поддержать военную операцию НАТО в Ираке повысил его рейтинг, но в самой Франции начались беспорядки в пригородах Парижа и выступления молодежи. В итоге от третьего срока 74-летний Ширак отказался.

Свои последние годы экс-президент провел в кругу семьи. Образцово-показательная личная жизнь — больше 60 лет он прожил в браке с Бернадетт Ширак, вышедшей из старинного рода аристократов. Их называли истинно французской семьей. Жак не любил протокольных мероприятий, предпочитал камерные встречи, был очень придирчив к правильной сервировки стола. Никогда не пил кофе, а французскому вину предпочитал холодное пиво. Коллекционировал картины, увлекался конфуцианством и искусством династии Мин. Неплохо знал русскую культуру и даже в тайне от окружающих переводил Евгения Онегина — русскому языку его обучил учитель-серб еще в детстве.

Любовь к истории и эрудиция позволяли Шираку выстраивать личные отношения со многими государственными деятелями. Не раз он встречался с Владимиром Путиным — их беседы неизменно проходили в атмосфере доверия и понимания, а связи между нашими странами укреплялись. В 2008-ом Ширак стал лауреатом государственной премии России. Его смерть потрясла Францию и сделала то, к чему он стремился на протяжении всей своей карьеры — объединила французов, правда на этот раз в скорби.

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