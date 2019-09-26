Баскетболистки "Спартака" проиграли первый матч турчанкам в Кубке Европы

Подмосковный "Спартак" неудачно провел первый матч квалификационного раунда баскетбольного Кубка Европы. Баскетболистки из Ногинска проиграли дома турецкому "Беллона Кайсери".

Спартаковки проиграли в трех четвертях и только в одной смогли выступить на равных 67:81 (18:19, 18:18, 17:27, 14:17). Самой результативной в составе подмосковной команды стала Марина Карпунина, набравшая 19 очков.

Ответная встреча пройдет 3 октября в Турции. Победитель противостояния выйдет в групповой этап.