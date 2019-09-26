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26 сентября 201920:00

США ввели санкции против трех россиян за поддержку ВС РФ в Сирии

Global Look Press

Американская администрация внесла в черные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц за поставки авиационного топлива Вооруженным силам России в Сирии.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба министерства финансов США.

Отмечается, что в черные списки попали принадлежащие компании "Транспетрочарт" суда "Язь", "Сиг, "Судак", "Пассат", ОТ-2077, базирующаяся в Москве фирма Maritime assistance, которую в США обвинили в том, что она является подставной компанией "Совфрахта" и трое руководителей данной транспортной группы — Иван Окороков, Карен Степаньян и Илья Логинов.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин назвал данные запретительные меры абсолютно неприемлемыми, подчеркнув, что США продолжают старую политику

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