Гримасы большой политики: затянет ли Зеленского в "мясорубку" американских выборов

В четверг, 26 сентября, в американском Конгрессе закончилось выступление главы разведки США. Джозефа Магуайра вызвали, чтобы он рассказал о телефонной беседе Трампа с Зеленским. Четыре часа офицер объяснял действия своих подчиненных, которые прослушивали этот разговор. Именно из-за их доноса президенту США сейчас грозят импичментом. На этом фоне Трамп провел уже личную встречу с Зеленским, в ходе которой украинский президент изменился в лице.

В опубликованной анонимке на Дональда Трампа от американского разведчика часть абзацев замазана черным — не рассекреченные куски. Почти сразу автор оговорился, что сам не присутствовал при телефонной беседе хозяина Белого дома с Зеленским и даже не знает, кто кому звонил. Зато ему известно, что сразу после разговора в американской администрации распорядились закрыть доступ ко всем данным об их разговоре.

"В процессе исполнения моих официальных обязанностей я получил информацию от многих сотрудников правительства о том, что президент Соединенных Штатов использует свои властные полномочия, чтобы просить о вмешательстве иностранного государства в американские выборы-2020. Вмешательство включает, наряду с прочим, оказание давления на иностранное государство, чтобы оно провело расследование одного из главных местных соперников президента. Личный адвокат президента мистер Рудольф Джулиани — центральная фигура в этих усилиях. Складывается впечатление, что в это вовлечен и генпрокурор Барр", — говорится в тексте документа.

Документ адресован главам двух комитетов по разведке — сената и нижней палаты. Вторым руководит демократ Адам Шифф — активный сторонник импичмента Трампа. Он добился того, чтобы на слушания вызвали и.о. директора Национальной разведки Джозефа Магуайра. Шифф лично пытался загнать его в угол.

"По закону, жалоба осведомителя должна была быть предоставлена нашему комитету несколько недель назад. Предоставлена вами, господин директор, но этого не произошло. Почему вы решили не предоставлять жалобу нашему комитету, как того требует закон? Почему вы решили пойти к человеку, который упоминается в жалобе — Уильяму Барру, который считает, что должен служить интересам Трампа? Объясните нам", — заявил председатель специального комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

"Я понимаю, что прошлые жалобы осведомителей могли быть предоставлены Конгрессу вне зависимости от того, были ли они достойны внимания или удовлетворяли требованиям срочности. Но мне не знакомы случаи, когда жалоба осведомителя затрагивала такие сложные и деликатные вопросы, в том числе исполнительные привилегии. Я считаю, что данный случай беспрецедентен, и я выполнил все в полном соответствии с законом", — ответил, в свою очередь, исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр.

Засекреченную версию документа в Конгрессе изучают со вчерашнего дня, с 25 сентября. Демократы делают вид, что ничего страшнее этого текста в жизни не видели. Например, член комитета по разведке палаты представителей Конгресса США от демократической партии Джеки Спиер сообщила, что назвала бы документ "взрывным" и "шокирующим", якобы она не смогла поверить тому, что прочла. Впрочем, леденящих душу подробностей там нет. Все было плюс-минус известно и ранее: делишки сына Байдена, бурная активность адвоката Трампа Джулиани, но для его подопечного это, конечно, удар. Трамп явно надеялся, что все как-то рассосется после того, как будет опубликована стенограмма. Не рассосалось.

"Это была первая беседа, и я думаю, вам надо запросить текст и второй беседы. А также запросите расшифровки вице-президента Пенса, потому что он тоже провел пару разговоров. Кстати, может, я сберегу вам немного времени, если скажу, что все они были идеальные. Там не было ничего важного", — заявил Дональд Трамп. Какой железобетонной гирей у него на ногах повисает эта история похоже начал понимать и Владимир Зеленский:

"Да, они опубликовали расшифровку. Но я считаю, что подобные разговоры между главами независимых государств не должны публиковаться, потому что иногда это касается геополитики, каких-то планов".

Впрочем, возмущался он перед украинскими журналистами. А вот перед Трампом (накануне они встречались) вел себя примерно так же, как и во время злополучного телефонного разговора, чем окончательно, похоже, разочаровал либеральный телеканал CNN, у которого с момента избрания ходил в любимчиках.

"Мы видим эту расшифровку и понимаем, что новоизбранный президент Украины полностью зависит от США и, конкретно, от доброй воли президента Трампа, которому он откровенно подхалимничает, чтобы сохранить эти добрые отношения. И это очень важно, учитывая, что был не 1 звонок", — рассказал политический аналитик телекомпании CNN Дэвид Грэгори.

"Очень рада, что вы использовали этот термин — подхалим. Я искала слово, которым можно выразить то, что там прозвучало, и другие были недостаточно сильны", — сообщила, в свою очередь, ведущая телекомпании CNN Элисон Кэмерота.

В Нью-Йорке Зеленскому снова было неуютно. Кажется, он все никак не мог попасть в президентский образ. В галстуке и жилетке в тон костюму читался какой-то полубогемный вызов. Трудно ему было найти удобную позу, то и дело натыкался он и на языковой барьер. Например, ему задали вопрос, на который он лишь смог ответить "Sorry". Английский у Зеленского может и рабочий, но не блестящий. Как, впрочем, и украинский. Балансируя между ними на привычном русском говорить позволить он себе не мог. Несколько сомнительные комплименты Трампа оставались без ответа.

"Я знаю много людей на Украине, это прекрасные люди. На конкурсах красоты "Мисс Вселенная" много лет назад у нас была победительница от Украины, и мы много узнали об этой стране. Это страна с большим потенциалом", — рассказал Трамп. На это Зеленский, в свою очередь, отметил: "Большое спасибо, я очень рад здесь находиться. Гораздо лучше общаться перед камерами, чем по телефону".

В памятной телефонной беседе Зеленский назвал Трампа учителем. Стоит ли удивляться, что глава Белого дома так открыто вызвался его поучать? Демократам верить нельзя, сообщил хозяин гостю, добавив, что Крым Украина потеряла при Обаме, а сам Обама отправлял Киеву одеяла, а не противотанковые комплексы, как делает Вашингтон сейчас. Да и вообще украинским властям давно пора разобраться с коррупцией и наконец-то наладить отношения с Россией. Этим президент США, к удивлению Зеленского, закончил:

"Я действительно верю, что Путин хотел бы что-то сделать. Я очень надеюсь, что вы с ним встретитесь и сможете решить эту проблему. Это было бы огромным достижением и я знаю, что вы пытаетесь это сделать".

На Зеленского в этот момент тяжело было смотреть. На лице застыла какая-то беспросветная тоска. Может что поменялось, когда телекамеры попросили на выход, — об этом спросили мы у министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко:

— Как прошли переговоры с Дональдом Трампом?

— Успешно.

— Что удалось обсудить?

— Все вопросы, которые мы планировали, включая мир на Донбассе.

— А военное сотрудничество?

— Тоже.

— А в чем будет заключаться? Детали можно раскрыть?

— К сожалению нет.

Пристайко слишком самонадеян. Секретов в мировой политике (благодаря усилиям трамповских оппонентов) меньше не с каждым днем, а уже с каждым часом. Вот и стенограмму беседы Трампа и Зеленского, конечно, прочитали и в европейских столицах и очень обиделись. Украинский президент жаловался американскому, что Старый свет Киеву недостаточно помогает.

В Брюсселе подняли историю переводов. Насчитали 15 миллиардов долларов за пять лет, добавив, что уровень поддержки определяется тем, как на Украине соблюдают условия реформ. В переводе с евробюрократического это означает, что надо меньше воровать.