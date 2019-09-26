Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 сентября 201921:14 Алексей Головко

Импорт лекарств, помощь регионам и госзакупки: какие распоряжения подписал Медведев

Импорт лекарств, помощь регионам и госзакупки: какие распоряжения подписал Медведев

Уже в октябре в Россию поступит первая партия жизненно важных препаратов, которые необходимы детям с хроническими заболеваниями, в том числе эпилепсией. В четверг, 26 сентября, Дмитрий Медведев подписал распоряжение об импорте лекарств, которые не производят в России. Средства на это выделены, разрешительные документы оформлены. И сегодня же правительство сосредоточилось на проблемах финансовой помощи дальневосточным регионам и контроле за госзакупками.

В правительстве 26 сентября перекрыли лазейку для мошенников, пытающихся нажиться на госконтрактах. Триллионы рублей ежегодно государство тратит на госзакупки. Теперь найден способ сделать их еще более прозрачными. Недобросовестные заказчики зачастую используют такие схемы, чтобы отсечь конкурентов, оставить своих поставщиков. В итоге одна лишь компания участвует в конкурсе и она признается победителем, поскольку конкурс до этого признали несостоявшимся. Теперь такая ситуация будет анализироваться Федеральной антимонопольной службой, только с ее согласия будет заключаться контракт.

Обсудили и финансовую помощь регионам. Особую поддержку получит Дальний Восток — речь идет о миллиардах рублей, выделенных на развитие местной инфраструктуры. Более трехсот миллионов потратят на оздоровление детей Южно-Сахалинска, Владивостока и Благовещенска. 

"В пяти регионах мы поддержим строительство жилья и развитие жилищно-коммунального хозяйства — это Новгородская, Курская, Липецкая области, Камчатский край и Карачаево-Черкесия. Будет выделено полтора миллиарда рублей на строительство домов, в том числе для многодетных семей. Дополнительная финансовая помощь также будет оказана целому ряду регионов для того, чтобы приобрести необходимые медицинские изделия", — заявил Дмитрий Медведев.

После встречи с правительством стало известно, что премьер-министр подписал распоряжение о том, как будут распределяться лекарства, закупленные в других государствах. В том числе клобазам, на основе которого производится тот самый "Фризиум" — это средство применяется при детской эпилепсии.

На закупку жизненно важных лекарств правительство выделило более 20 миллионов рублей. Все это препараты, которые в России пока не производятся, а чтобы их ввезти из-за границы, требуется множество разрешений. Теперь схему упростили. Московский эндокринный завод с помощью государства закупит 11 тысяч упаковок лекарств и уже сам распределит их по регионам. Для 510 детей, попавших в списки, этого количества хватит на один год. Поставки должны начаться уже в октябре.

"Хотела бы успокоить всех родителей, что если дети какие-то не попали в этот список, который был первоначально сформирован регионами, то они не окажутся без соответствующей поддержки. Если этих 11 тысяч упаковок будет недостаточно, то правительство России примет дополнительное распоряжение для того, чтобы никаких перебоев не было", — сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

В ближайшее время будет опубликовано разъяснение того, кто, где и как сможет получить жизненно важные препараты.

Сейчас

20:00

США расширили санкции против России

17:10

Опубликована жалоба осведомителя на разговор президентов США и Украины

16:14

Задержаны восемь подельников "короля" преступного мира России

16:02

Суд отпустил на свободу обвиняемого в массовых беспорядках

16:00

ДНР отказалась от услуг белорусских миротворцев

15:40

Спутник Минобороны вышел на расчетную орбиту

15:22

Делом священника Стремского займутся лучшие следователи

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Реакция на стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Реакция на стенограмму разговора Трампа и Зеленского

3 часа назад
Франция осиротела: жизнь и политический путь Жака Ширака

Франция осиротела: жизнь и политический путь Жака Ширака

1 час назад
Задержаны восемь подельников "короля" преступного мира России

Задержаны восемь подельников "короля" преступного мира России

4 часа назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 27 сентября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
16:00

Генассамблея ООН. 74-я сессия
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Суд отпустил на свободу обвиняемого в массовых беспорядках

Суд отпустил на свободу обвиняемого в массовых беспорядках

4 часа назад
ДНР отказалась от услуг белорусских миротворцев

ДНР отказалась от услуг белорусских миротворцев

4 часа назад
"Спартак": болельщики добровольно прошли за решетку

"Спартак": болельщики добровольно прошли за решетку

3 часа назад
9 CEO, которые были уволены из созданных ими компаний

9 CEO, которые были уволены из созданных ими компаний

10 часов назад
Брэд Питт утешился после развода с 50-летней целительницей

Брэд Питт утешился после развода с 50-летней целительницей

4 часа назад
А что, можно было? Россиянам запретили жечь костры на балконах

А что, можно было? Россиянам запретили жечь костры на балконах

7 часов назад
Ученые нашли опасность в чайных пакетиках: они выделяют миллиарды частиц пластика

Ученые нашли опасность в чайных пакетиках: они выделяют миллиарды частиц пластика

3 часа назад
Бабье лето по Вильфанду: + 15 и дожди

Бабье лето по Вильфанду: + 15 и дожди

6 часов назад
Делом священника Стремского займутся лучшие следователи

Делом священника Стремского займутся лучшие следователи

5 часов назад
Михаил Борисов стал отцом-одиночкой, повторив судьбу знаменитого отца

Михаил Борисов стал отцом-одиночкой, повторив судьбу знаменитого отца

6 часов назад
Приключенческий экшн "Герой" вышел в прокат

Приключенческий экшн "Герой" вышел в прокат

5 часов назад
Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

7 часов назад
На фестивале "Гаврош" состоится европейская премьера спектакля из Голландии "Голый черепах"

На фестивале "Гаврош" состоится европейская премьера спектакля из Голландии "Голый черепах"

24.09.2019 22:10
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

24.09.2019 12:18
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
Hot or Not: что купить вместо бюджетного Ravon? Часть 1

Hot or Not: что купить вместо бюджетного Ravon? Часть 1

2 часа назад
Google выпустила Android 10 для бюджетных смартфонов

Google выпустила Android 10 для бюджетных смартфонов

2 часа назад
Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством

Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством

2 часа назад
Глава "Аэрофлота" провел заседание Комитета РСПП по регуляторной политике

Глава "Аэрофлота" провел заседание Комитета РСПП по регуляторной политике

3 часа назад
Агрессивная пациентка избила фельдшера за попытку её госпитализировать

Агрессивная пациентка избила фельдшера за попытку её госпитализировать

3 часа назад
Опубликована жалоба осведомителя на разговор президентов США и Украины

Опубликована жалоба осведомителя на разговор президентов США и Украины

3 часа назад
Любовь зла: москвичка наняла кубинцев для убийства мужа-бизнесмена

Любовь зла: москвичка наняла кубинцев для убийства мужа-бизнесмена

5 часов назад
В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах

В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах

5 часов назад
Российский актер вступил в конфликт с таксистом и оказался избитым

Российский актер вступил в конфликт с таксистом и оказался избитым

5 часов назад
Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома

Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома

5 часов назад
Спутник Минобороны вышел на расчетную орбиту

Спутник Минобороны вышел на расчетную орбиту

5 часов назад
Украинский политолог: Зеленскому нужно срочно уволить свою команду

Украинский политолог: Зеленскому нужно срочно уволить свою команду

5 часов назад
Внучка английской королевы объявила о помолвке

Внучка английской королевы объявила о помолвке

6 часов назад
ИААФ сменит название и логотип

ИААФ сменит название и логотип

6 часов назад
На московской улице появился тройной бордюр, но жители его не оценили

На московской улице появился тройной бордюр, но жители его не оценили

7 часов назад
Похитившая ребенка тюменская "няня" долго мучила малыша в лесу

Похитившая ребенка тюменская "няня" долго мучила малыша в лесу

7 часов назад
Выбраны самые надежные автомобили на авторынке

Выбраны самые надежные автомобили на авторынке

7 часов назад
Астрономы обнаружили тройную сверхмассивную чёрную дыру

Астрономы обнаружили тройную сверхмассивную чёрную дыру

7 часов назад
Новые площадки: москвичи могут пожениться в ресторане или лофте

Новые площадки: москвичи могут пожениться в ресторане или лофте

7 часов назад
Российские дороги смогут очищать от снежных завалов сами себя

Российские дороги смогут очищать от снежных завалов сами себя

8 часов назад
Детские бутылочки для кормления малышей появились в Европе в эпоху неолита

Детские бутылочки для кормления малышей появились в Европе в эпоху неолита

8 часов назад
Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело

Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело

9 часов назад
Названы планеты, которые могут состоять из странной материи

Названы планеты, которые могут состоять из странной материи

10 часов назад
Камеры научились ловить болтунов по телефону: штраф &#8211; 15 тысяч

Камеры научились ловить болтунов по телефону: штраф – 15 тысяч

11 часов назад
Путь на Восток: что будет с платной дорогой Москва-Казань

Путь на Восток: что будет с платной дорогой Москва-Казань

11 часов назад
Звонок для учителя? Прокуратура заступилась за школьников

Звонок для учителя? Прокуратура заступилась за школьников

11 часов назад
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

24.09.2019 14:03

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку