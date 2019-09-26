Яркий, харизматичный и многогранный: Олегу Басилашвили - 85

Сегодня день рождения отмечает актер, объем дарования которого без преувеличения безграничен. Народному артисту СССР Олегу Басилашвили — 85. Яркий, характерный, харизматичный и многогранный. И это тот случай, когда мастер одинаково бесподобен и в кино, и на сцене. Десятки разноплановых ролей. И все — блестящие. В свои 85 актер играет в родном БДТ, в том числе в премьерном спектакле "Палачи" в главной роли. Свои наилучшие пожелания по случаю юбилея народному артисту передал президент. Мы присоединяемся к поздравлениям.

В фильм "Подкидыш" попал, но в титрах указан не был. 1939 год, пятилетний Олег Басилашвили гулял с мамой по Чистопрудному, его попросили побегать и покататься на велосипеде. На 1 секунду мелькнул в кино. Дальнейшую судьбу это не определило.

В старших классах кинотеатр "Колизей" и прогулы в школе были главными увлечениями. Пока он не попал во МХАТ и это было гигантское счастье. Хотя начинающих артистов и огорошили.

"Мы вас ничему не научим, как можно научиться актерскому мастерству? Да никак. Можем вас научить четко говорить слова, двигаться, танцевать, петь", — рассказал Басилашвили.

В свой 85-й день рождения Олег Валерианович в любимом БДТ. Громкая премьера "Палачи". Он — в главной роли. И на него уже сейчас раскуплены билеты. Любимый актёр, любимый уже долгие десятилетия. Хотя сначала, Товстоногов хоть и позвал Басилашвили к себе, но роли доверял все больше бессловесные.

Товстоногов, как будто проверял его. В "Энергичных людях" Шукшина вдруг дал роль человека с простым лицом. Внешность нужна была другая. Басилашвили пытался отказаться.

"Он вытянул палец и сказал: вот именно поэтому я даю вам эту роль. Должен вам сказать, что эта роль стала моей любимой. А Товстоногов устроил у себя в кабинете маленький банкет в мою честь. Этого никогда он не делал", — поделился воспоминаниями артист.

Кино — совсем другое искусство. Но благодаря ему имя Басилашвили прогремело на всю страну. Убедительность и бесконечное обаяние. Его любят за все его многочисленные отрицательные роли. Таких прекрасных мерзавцев поискать!

"Ведь это же можно сыграть как угодно, это можно грубо сыграть, обидно очень, и можно сыграть жестко, и это все будет правдой. А он играет деликатно", — рассказала Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР.

Интеллигент, граф, царь, вождь или дьявол. Он может все. И эта правда персонажа — именно то, за что когда-то его выбрал Товстоногов.

Чувство правды.

"Ну кроме правды нужна еще смелость, которую невероятно проявил Басик", — говорит Алиса Френдлих, народная артистка СССР.

Это нежное — Басик — для него от всех друзей, от всего БДТ. Невероятный партнер, чудесный артист, прекрасный человек. Ему 85, и с его талантом как будто все еще впереди.

"Бегаем, суетимся, потом, когда ты попадаешь в условия, когда деваться некуда, думаешь — какая это фигня, какая ерунда, так жить хочется", — рассказал Басилашвили.