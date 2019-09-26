Отшельник 24 года прятался в тайге из-за несостоявшегося убийства

В Кемеровской области перед судом предстал рецидивист, которого искали 24 года. В руки полиции он попал этим летом: к людям его выгнал паводок. До этого он почти четверть века жил в тайге, куда убежал после попытки убийства жены и дочери. Однако жертвы выжили, но он об этом не знал. Сейчас ему 72 года.

"Прекратить уголовное преследование, освободить в зале суда", — огласил приговор судья.

Дальше — пустота. Только полицейский протянет подушку, чтобы было мягче сидеть. Из близких никто не придет. Хотя в соседнем городе живёт дочь. Конечно, он придумает оправдание, чтобы не сознаваться себе — он никому не нужен.

"Она должна уйти в декрет с четвертым внуком. Или внучкой. Мне разницы нет, кто там будет", — говорит со слезами Николай Громов.

Двадцать четыре года назад Николай Громов пытался убить и дочь, и ее мачеху — свою жену. За то, что не приняли в семью после тюрьмы. Отсидел за убийство и снова за нож.

"Во время семейной ссоры мужчина нанес ножевые ранения своей бывшей супруге и своей шестилетней дочери. Смерть их не наступила потому, что им была оказана своевременная медицинская помощь. Мужчина после случившегося скрылся", — рассказала старший помощник прокурора города Таштагола Ольга Шимова.

Четверть века в зимовье в сибирской тайге. Причём от места преступления Громов уехал за тысячу километров. Охотился, продавал дичь, ягоды, грибы. Все эти годы он не знал, что жена и дочь выжили. И даже пытался покончить с собой.

- Свыкнись с мыслью, что ты их больше не увидишь. Вот так я 24 года жил с этой мыслью.

Пять лет назад пришлось перебраться ближе к людям: жил на окраине таежного поселка. Его затопило во время наводнения в Иркутской области. Одинокого старика спасли, увезли в райцентр. И когда стали восстанавливать документы, выяснилось, что он в розыске. Дочери Николай позвонил уже из следственного изолятора.

"Я живу своей жизнью, у меня своя семья. Отпустили и отпустили, ради бога, пусть живет", — говорит дочь Николая Елена Малова.

Его не оправдали. Освободили лишь потому, что истек срок давности преступления. Дочь простила, но видеть не хочет. Николай Громов собирается вернуться в таежный поселок, где жил и присматривал за чужим домом. Если хозяева пустят...Не начать новую жизнь, а хотя бы вернуться к старой.