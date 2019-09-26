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26 сентября 201921:24 Андрей Романов

Что пыталась спрятать охрана: на группу "Вестей" напали при съемках пожара

Что пыталась спрятать охрана: на группу "Вестей" напали при съемках пожара

По последним данным, восемь человек остаются в больнице после крупного пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве. В настоящее время проверку проводят прокуратура и Следственный комитет. Главная версия — короткое замыкание электропроводки. Но вот поведение охраны гостиницы оставляет немало вопросов, в том числе и об истинной причине ЧП. Во время съемки на месте пожара — сотрудники ЧОП неожиданно напали на группу "Вестей". Как это было и чем все закончилось?

Восток Москвы, 5 утра. У здания хостела под громким названием "Петр 1" на асфальте расположились его постояльцы — им пришлось спасаться от пожара. На месте работала съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть". Но охрана мини-гостиницы внезапно напала на журналистов и попыталась отобрать телефон у корреспондента Дарьи Городсковой. Похоже, главная задача сотрудников ЧОПа — помешать журналистам рассказать об обстоятельствах пожара в хостеле, при котором пострадали люди. На вопрос о том, являются ли они официальными представителями хостела, охранник заявил: "Я волонтер, который таких гнид гонит". Сотрудники ЧОПа, очевидно, были сильнее корреспондента. 

Вернуть телефон и закончить съемки удалось только после того, как на место приехала полиция. Дарье после общения с охраной хостела потребовалась помощь медиков.

"Схватил меня за правую руку, был очень жесткий зажим, остались следы. Я пошла в травмпункт и сняла побои. Врач написал диагноз "Сдавление мягких тканей, гематома правого плеча", — поделилась корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" Дарья Городскова.

Не исключено, что так ЧОПовцы пытались скрыть причины пожара. По одной из версий, он начался из-за включенного обогревателя в помещении охраны. Вторая версия — короткое замыкание электропроводки. В главном следственном управлении СК России по городу Москве начали проверку происшествия.

"По предварительным данным, одними из основных причин возникновения пожара могли стать неисправность электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Судя по всему, пожар бушевал в помещении за дверью на первом этаже. Все окна закрыты решетками — это нарушение пожарной безопасности. Одну из них даже пришлось вырвать, чтобы спасти людей. В воздухе до сих пор ощущается отчетливый запах гари. На крыльце есть следы от ночного пожара. Судя по звукам, сейчас вовсю идут строительные работы. Дверь заперта, попасть внутрь нет никакой возможности, пути эвакуации были закрыты. Но дверь открылась через несколько минут и сотрудники хостела стали выгонять уже нашу съемочную группу. Очевидно, что с прессой тут разговаривают в особой манере, в числе выражений: "Ты — пес!", "Что ты на меня машешь палкой своей", "Иди отсюда", "Пошел вон". В хостеле готовы на все, лишь бы не допустить огласки причин пожара. Остается только догадываться, какие тайны скрывают владельцы хостела в Измайловском кремле.

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