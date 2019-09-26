Шведского тренера обвиняют в домогательствах к 14-летней ученице

Правоохранители столицы Швеции начали расследование в отношении одного из спортивных специалистов, который работал в детском и юношеском спорте. Его обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней ученице. Он вел с ней фривольную переписку, целовал и тискал.

Источники в полиции не сообщают имен участников скандала, неизвестно даже, в каком виде спорта произошло происшествие, которое может стоить тренеру не только карьеры, но и свободы. Издание Expressen утверждает, что мужчина длительное время трудился в одном из футбольных клубов элитного шведского дивизиона, а в свободное время тренировал юных спортсменов.

Уже установлено, что мужчина вел переписку с 14-летней девушкой в интернете, всего ими были написаны более 14 тыс. сообщений, в которых тренер позволял себе фривольные комментарии и непрозрачные намеки на возможные сексуальные отношения. Сам специалист уже признался, что целовал девушку и прикасался к ее груди, но отверг обвинения в домогательствах.