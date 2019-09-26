Парусный спорт. "Броненосец" в тройке лучших на этапе 52 SuperSeries

В рамках заключительного этапа серии парусных регат 52 SuperSeries в Порто Черво состоялись три гонки, по результатам которых команда яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" завершила день с победой в одном из состязаний и общим третьим результатом. Командам предстоят еще четыре дня соревнований.

Погода Изумрудного побережья Сардинии наконец-то позволила командам-участницам заключительного этапа 52 SuperSeries выйти на дистанцию. Мистраль несколько ослабил хватку – после "30+" узлов ветра днем ранее (что стало причиной отмены гонок первого дня соревнований), на дистанции фиксировали скорость 18-27 узлов. В столь свежем ветре десять экипажей провели на одном дыхании три гонки.

Ожидаемо, лидеры зачета сезона – команда принимающего яхт-клуба Azzurra, американская Quantum и немецкая Platoon – затеяли сложную тактическую игру сдерживания друг друга. Воспользовавшись такой ситуацией, первую гонку уверенно выиграла американская Sled из Нью-Йоркского яхт-клуба, вторую (с борьбой) записала в актив британская Alegre, ну а в третьей гонке победу буквально на последних метрах добыла команда яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец".

"Свежий ветер – наша погода, мы хорошо провели день, и могли добиться большего, — комментирует рулевой "Броненосца" Владимир Любомиров. – Как всегда, не хватает стабильности. Досадный штраф во второй гонке, да еще и на третьем знаке, когда уже нет возможности повлиять на ситуацию, испортил настроение, но мы готовы к дальнейшей борьбе. Шансы есть".

Действительно, на первом знаке первой гонки "Броненосец" был вторым, но финишировал пятым. Далее, во второй гонке команда яхт-клуба Санкт-Петербурга стабильно шла в пятерке, но была оштрафована на последнем огибании и без шансов вернуться в борьбу финишировала последней, одновременно опустившись и в турнирной таблице на восьмую строчку.

Но команда не растерялась и уже со старта третьей гонки преследовала лидера – местную Azzurra – чтобы на последних метрах перед финишем обойти итальянцев и финишировать с победой и запасом всего в один корпус.

Такой результат позволил "Броненосцу" завершить первый день соревнований на третьей строчке зачета Audi 52 Super Series Sailing Week в Порто Черво. При этом, в таблице сложился удивительный тай-брейк из четырех экипажей, которые набрали по 15 очков. Кроме "Броненосца" это Alegre, Quantum и Phoenix11. Претендующие на победу в сезоне немцы Platoon идут вслед с дефицитом всего в один пункт. Да и на первых строчках таблицы напряженно: Azzurra и Sled разделяет одно очко.

"Борьба только разгорается, впереди еще три гоночных дня, но опыт прошлых лет показывает, что всегда не хватает одной гонки, чтобы поправить результат сезона, — сказал Любомиров. – Вероятно, сейчас будет так же. Учитывая, что один день мы потеряли из-за сильного ветра, бороться нужно за каждый метр – он может стать решающим".