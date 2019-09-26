Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете

Артист Максим Аверин рискует попасть в списки авиадебоширов.

Как передает телеканал "Россия 24", актер в полете перебрал с алкоголем и вступил в перебранку с экипажем самолета, который летел из Барнаула в Москву.

После приземления в аэропорту Шереметьево 43-летнего артиста, прославившегося ролью следователя Сергея Глухарева в телесериале "Глухарь", передали в руки сотрудников транспортной полиции, после чего в отношении Аверина был составлен протокол по статье "мелкое хулиганство". Ему грозит административный арест на 15 суток или штраф.

Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете. По его информации, "с Максимом все хорошо, он жив и здоров, работает у себя дома".