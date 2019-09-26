Гол Карсумса принес хоккейному "Спартаку" победу над "Автомобилистом"

Интрига одного из центральных матчей очередного дня чемпионата Континентальной хоккейной лиги состояла в том, что "Спартак" принимал "Автомобилист" всего через пять дней после гостевой победы в Екатеринбурге (4:2). На сей раз успех снова был ан стороне москвичей, которые победили со счетом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Карсумс, который на 38-й минуте принес "красно-белым" победу. Клуб из Екатеринбурга после серии в 8 побед проиграл в третий раз подряд и второй раз кряду с "сухим" счетом 0:1 (ранее у уральцев выиграл "Витязь"). Лидеры Восточной конференции не могут забить более двух часов.

Результаты других матчей игрового дня: "Нефтехимик" – "Куньлунь" – 3:4 Б, "Сочи" – "Динамо" (Москва) – 3:4.