Самолет совершил экстренную посадку в Самаре из-за недомогания ребенка

Плохое самочувствие ребенка на борту самолета, вылетевшего из подмосковного Жуковского в киргизский Ош, стало причиной вынужденной посадки в самарском международном аэропорту Курумоч.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе аэропорта.

Сообщается, что тут же после приземления ребенка поместили в реанимационный автомобиль и доставили в городскую больницу № 5 Самары, где оказали необходимую медицинскую помощь. Маленькому пациенту поставлен диагноз ОРВИ.

Рейс SVR2467 вылетел к месту назначения.