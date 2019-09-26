СКА в Санкт-Петербурге обыграл уфимский "Салават Юлаев"

Очередной игровой тур регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился матчем в Санкт-Петербурге, где местный СКА принимал другого экс-обладателя Кубка Гагарина – уфимский "Салават Юлаев". Матч получился достаточно упорным, хотя армейцы и выиграли с разницей в три гола – 4:1.

На самом деле интрига в игре сохранялась до 53-й минуты, когда Якупов забил третий гол в ворота гостей. А до этого на быструю шайбу Ткачева (1-я минута встречи) юлаевцы ответили голов Хартикайнена во втором периоде. Правда, в его концовке Плотников сделал счет 2:1, но шансы у гостей были. Они, правда, ими не воспользовались, а СКА забил еще и в пустые ворота – это сделал Кетов.