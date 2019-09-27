Нововведения в онкоцентре имени Блохина развели по разным сторонам и врачей, и пациентов

О ситуации, которая сложилась в онкоцентре имени Блохина на Каширском шоссе в Москве. Там не утихают разногласия между новым руководством и частью сотрудников. Свое отношение к происходящему решили выразить и родители маленьких пациентов.

"Спасите детский институт". Фотографий с такой надписью в Интернете не счесть. Этот флешмоб устроили возмущенные родители пациентов института имени Блохина. В поддержку медиков опубликована петиция на имя президента. Документ уже набрал почти полторы тысячи подписей.

Дело в том, что в институте недавно сменилось руководство. Детский центр возглавила Светлана Варфоломеева. Начались активные преобразования. Например, по словам родителей, на Каширке больше не проводят контрольных приемов. А ведь они были прежде.

"С приходом нового руководства мы должны проходить контроль по месту жительства. Но, простите, если взять тот же самый Смоленск, там нет онкоцентра", — говорит Михаил Павлов, отец пациента НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

По наблюдениям мам и пап, теперь врачи дни напролет просиживают на совещаниях, добавилось бюрократической заботы. Времени и сил на само лечение детей у медиков не остается.

Последней каплей в море родительского беспокойства стало сообщение об увольнении руководителя и основателя отделения трансплантации костного мозга профессора Георгия Менткевича, одного из лучших специалистов в стране. Вместе с ним собирается уйти из института большая часть его команды. Врачи тоже высказались в Интернете.

"Вряд ли мы останемся. За Георгием Вальдомировичем уйдет большой коллектив. Как будут лечиться дети – не знаю. Я даже не знаю, как говорить с одной из пациенток о трансплантации предстоящей ей. Потому что я должна говорить об операции и знать, что я ее делать не буду", — говорит старший научный сотрудник отделения трансплантации костного мозга НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Наталья Субботина.

В НИИ просят не нагнетать. В пресс-релизе сообщили, что отделение продолжит работу, а Георгий Менткевич не был его руководителем, а лишь исполнял обязанности. Профессор остался в своей штатной должности – заместителя директора института по лечебной и научной работе.

"… никогда и ни при каких обстоятельствах врачи и руководство института не оставят детей без высококвалифицированной медицинской помощи…. … Администрация не собирается увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток".

В институте признают – сейчас действительно время перемен. Изменения в НИИ давно назрели. В учреждении вводят современные стандарты лечения. Создается система электронных историй болезни, появились лекции для медиков, в детском центре стали работать кардиолог и невролог. Но к нововведениям готовы не все доктора. В результате – конфликты.

Быть терпимее друг к другу призывает стороны главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн.

Жалобы родителей не остаются без внимания. В НИИ сообщили, что сейчас у них работает специальная комиссия. Для проверок приехали врачи из пяти федеральных онкологических центров.