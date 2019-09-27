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27 сентября 201900:40

Лавров: Россия в сентябре безвозмездно поставила в ЦАР партию оружия

EPA

Россия в сентябре на безвозмездной основе поставила для нужд армии Центральноафриканской Республики (ЦАР) уже вторую партию оружия. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном укреплению мира и безопасности в Африке, Сергей Лавров отметил, что в ЦАР российские инструкторы за последние полтора года подготовили свыше 3 тысяч военнослужащих, сообщает ТАСС.

"С ведома комитета Совета Безопасности для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя поступила в эту страну в нынешнем месяце", — сказал министр.

В конце 2013 года в ЦАР начался очередной политический кризис, началом которого стали столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. Всего, по данным ООН, за время конфликта покинуть свои дома были вынуждены около одного миллиона человек.

В 2018 году в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они прибыли в ЦАР для съемок документального фильма о частных военных компаниях.

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