Активисты движения SERB сорвали спектакль в Театре.doc

В московском Театре.doc сорвали спектакль. Действие на сцене пришлось прекратить из-за появления активистов скандально известного движения SERB, которые бросили в зрительный зал стакан с резко пахнущей жидкостью.

Сотрудники театра вызвали полицию. Двух активистов забрали в отделение, где с ними провели профилактическую беседу, сообщает "Россия 24".

Представители SERB за последний месяц трижды наведывались в Театр.doc. И каждый раз все заканчивалось срывом спектакля и вызовом полиции.