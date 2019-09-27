Мертвая вода: человечество убивают канцерогены из водопровода

Последние данные Environmental Working Group говорят о том, что каждый день в наш организм из водопроводной воды попадают химические соединения, которые медленно нас отравляют.

Исследователи прогнозируют, что у одного человека из миллиона подвергающихся воздействию химикатов в воде в течение жизни будет диагностирован рак. И этот результат возможен даже без учета влияния других провоцирующих факторов.

Анализируя состав водопроводной воды в контрольный период, было установлено, что чаще всего в пробах встречались мышьяк, радиоактивные уран и радий, а также побочные продукты дезинфекции.

Вопрос вызывают водопроводные системы, которые, по регламенту, соответствуют нормам безопасности. Специалисты полагают, что при оценках на безопасность, как правило, исследуются химические вещества, но не их совокупное воздействие.