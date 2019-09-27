Футбольная "Севилья" проиграла аутсайдерам из "Эйбара"

В чемпионате Испании по футболу в Ла Лиге прошли очередные матчи 6-го тура. Недавние лидеры из "Севильи" играли в гостях против "Эйбара", который занимал 19-е место. Проигравшие в предыдущем туре мадридскому "Реалу" гости (0:1) вели в счете 2:0, но в итоге уступили – 2:3.

В первом тайме Окампос и Оливер Торрес забили в ворота "Эйбара" два гола и, казалось, обеспечили "Севилье" гостевые 3 очка. Однако после часа игры хозяева вернулись. Все началось с пенальти, реализованного Оельяной, а затем забили Леон и Хосе Анхель. Первая победа принесла "Эйбару" 15-е место.

Результаты других матчей игрового дня: "Сельта" – "Эспаньол" – 0:1, "Реал Сосьедад" – "Алавес" – 3:0.