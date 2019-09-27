МИД РФ: США открыто встали на сторону террористов

США открыто встали на сторону террористов, а американские инициаторы санкционного давления на Россию превзошли себя в собственном безрассудстве. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России.

В комментарии на официальном сайте ведомства говорится, что с 2011 года, когда были введены первые санкции, американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. А на этот раз, отметили в ведомстве, превзошли себя в собственном безрассудстве.

"В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за "организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии". Поскольку ВКС России с 2015 г. оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов", — говорится в комментарии.

В МИД РФ осудили циничность и беспринципность политики Вашингтона и добавили, что для России санкции не представляют ничего нового.

"Борьба с террористами в Сирии будет продолжена – несмотря на то, что США им покровительствуют и незаконно оккупируют часть территории этой суверенной страны, препятствуя прекращению сирийского конфликта", — отмечается в документе.