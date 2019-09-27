Белоруссия призвала к общему отказу от размещения и производства РСМД

Глава МИД Белоруссии с трибуны ООН призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности.

"Наша страна предлагает безотлагательно начать работу по подготовке проекта декларации. Призываем государства по обе стороны Атлантики, которым не безразлична судьба человечества, поддержать нас в этом начинании", — цитирует ТАСС заявление главы МИД Белоруссии Владимира Макея.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин направил в столицы стран, в том числе, входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

2 февраля текущего года США вышли из договора, объяснив это тем, что на протяжении нескольких лет Москва якобы нарушала обязательство. Причем свои разработки в этой области Пентагон вел еще в то время, когда действовал запрет. До конца года США намерены провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена договором ДРСМД.

После выхода США из договора в зоне риска оказался и Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.