Серия "А". "Милан" потерпел в Турине третье поражение

В чемпионате итальянской футбольной Серии "А" завершился 5-й тур. В турнире местный "Торино" принимал "Милан". "Быки" пропустили первыми, но затем забили два гола и победили – 2:1. Это третье поражение "россонери" в текущем первенстве.

Счет в матче открыл миланец Пионтек, реализовавший пенальти в ворота хозяев. Однако "Милан" преимущества не имел, а во втором тайме туринцам удалось в течение 5 минут перевернуть ход встречи: Белотти сделал голевой дубль и принес победу хозяевам.

"Милан" потерпел третье поражение, ранее он проиграл в дерби миланскому "Интеру" (0:2) и "Удинезе" (0:1). После пяти туров "россонери" набрали 6 очков и делят места с 10-го по 14-е. "Торино", набравший 9 очков, входи в пятерку лучших. Лидирует же в чемпионате Италии "Интер" – 15 очков.